На Вінниччині з вини водія-наркомана постраждали троє дітей. ФОТО

Поліція розслідує обставини аварії у м. Гнівані, внаслідок якої постраждали троє дітей. Мопед «Ямаха» зіткнувся з автомобілем «ВАЗ-21099», водій якого перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Відкрито кримінальне провадження.

Близько 19 години у м. Гнівань на перехресті по вул. Довженка сталося зіткнення мопеда «Ямаха», яким керував 15-річний місцевий мешканець, та автомобіля «ВАЗ-21099».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди неповнолітній водій мопеда та два його пасажири віком 12 та 15 років отримали тілесні ушкодження у вигляді рваних ран та переломів кінцівок.

Діти госпіталізовані до Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. За словами начальника Гніванського відділення поліції Володимира Василика, за результатами освідування, 29-річний водій легковика перебував у стані наркотичного сп’яніння.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Таке правопорушення карається обмеженням волі строком до трьох років. Поліція встановлює обставини та причини аварії.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області