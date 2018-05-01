На Закарпатті під час ДТП леговик розірвав мотоцикл, є загиблі. ФОТО

На Закарпатті під час ДТП леговик розірвав мотоцикл, є загиблі. ФОТО

22:30 01.05.2018
  • На Закарпатті під час ДТП леговик розірвав мотоцикл, є загиблі. ФОТО
  • На Закарпатті під час ДТП леговик розірвав мотоцикл, є загиблі. ФОТО
  • На Закарпатті під час ДТП леговик розірвав мотоцикл, є загиблі. ФОТО

Правоохоронці з’ясовують обставини, за яких трапилася дорожньо-транспортна пригода на околиці Хуста. За фактом аварії розпочате слідство.

Близько 11:40, на лінію «102» надійшло повідомлення про аварію з потерпілими при в’їзді у Хуст. Поліцейські,що прибули за викликом з’ясували, що зіткнулися автомобіль «Hyundai Accent» та мотоцикл «Honda Gold Wing».

Поліція встановила попередні деталі інциденту. Водій автомобіля 31-річний мешканець села Сокирниця, перетинаючи зустрічну смугу, не надав перевагу у русі мотоциклу, внаслідок чого відбулося зіткнення.

У результаті аварії, пасажирка мотоцикла – 32-річна ужгородка – загинула на місці аварії,а водія мотоциклу – 48-річного мешканця Івано-Франківщини – госпіталізували з політравмами до реанімації.

Внаслідок отриманих у результаті ДТП травм, у лікарні також опинилися пасажири іномарки – 28-річна мешканка села Сокирниця та її 5-річна донька.

Наразі за фактом аварії у поліції розпочали слідство. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху,що спричинили смерть потерпілого. Слідство у справі триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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