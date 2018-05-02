Поліція Миколаївщини розшукує свідків смертельної ДТП. ФОТО

27 квітня близько 21:00 год. 21-річний водій автомобілю Volkswagen Golf, здійснюючи рух по пр. Центральному у напрямку вулиці Бузника в Заводському районі Миколаєва, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на літню жінку, яка перетинала проїжджу частину дороги у невстановленому для переходу місці.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 75-річна пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці події. За результатами медичного освідування, водій, під час керування транспортним засобом, був тверезий.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області