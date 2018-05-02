На Дніпропетровщині викрадач іномарки скоїв смертельну ДТП. ФОТО

На Криворізькому шосе патрульні стали свідками того, як на зустрічній смузі вгору підкинуло невідомий предмет і за кілька секунд на великій швидкості проїхав автомобіль BMW. Він мав сліди ДТП - розбите скло та кров.

Поліцейські не гаяли часу і розпочали переслідування. Водію за допомогою спецсигналів наказали зупинитися, втім, той не реагував. Через деякий час автомобіль різко зупинився неподалік від виїзду з міста, водій вискочив з нього й почав тікати в бік поля та господарських складів. Патрульні передали прикмети втікача усім екіпажам для допомоги по його затриманню.

На місці ДТП поліцейські виявили понівечене тіло велосипедиста. Він загинув на місці. Свідки підтвердили, що чоловіка на двоколісному збив саме водій BMW та поїхав геть.

Завдяки спільним оперативно-розшуковим діям особу, яка керувала вказаним авто, за півгодини патрульні знайшли й затримали. Ним виявився 33-річний мешканець Кременчука. Як з'ясувалося пізніше, він викрав цей автомобіль близько 14-ї години. Про це спецлінії 102 заявив власник транспортного засобу. Він повідомив, що невідомий побив його, заволодів авто та поїхав у бік вулиці Київської.

Таким чином, зловмисник виявився причетний ще до одного злочину.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу та передали їй затриманого. Автомобіль евакуювали.

За матеріалами прес-служби Патурльної поліції Дніпропетровської області