Поліція встановлює обставини стрілянини з пораненим в Одесі. ФОТО

Поліція встановлює обставини стрілянини з пораненим в Одесі. ФОТО

06:30 02.05.2018
  • Поліція встановлює обставини стрілянини з пораненим в Одесі. ФОТО
  • Поліція встановлює обставини стрілянини з пораненим в Одесі. ФОТО
  • Поліція встановлює обставини стрілянини з пораненим в Одесі. ФОТО
  • Поліція встановлює обставини стрілянини з пораненим в Одесі. ФОТО
  • Поліція встановлює обставини стрілянини з пораненим в Одесі. ФОТО
  • Поліція встановлює обставини стрілянини з пораненим в Одесі. ФОТО

Напередодні, о 10:03, до поліції надійшло повідомлення про те, що на вул. Сегедській стрілянина.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Потерпілим виявився 23-річний чоловік, який отримав поранення з травматичної зброї. Нападника затримано.

Обставини події встановлюються.

Двох осіб, які вчинили дане правопорушення, затримано.

Встановлено транспортний засіб, яким пересувалися зловмисники.

Вказану подію кваліфіковано за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На місці події працювала посилена слідчо-оперативна група під керівництвом очільника поліції Одещини Дмитра Головіна.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи має Україна нести відповідальність за ситуацію та людей в т.зв. ЛДНР?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.