Поліція встановлює обставини стрілянини з пораненим в Одесі. ФОТО

Напередодні, о 10:03, до поліції надійшло повідомлення про те, що на вул. Сегедській стрілянина.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Потерпілим виявився 23-річний чоловік, який отримав поранення з травматичної зброї. Нападника затримано.