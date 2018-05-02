Поліція встановлює обставини стрілянини з пораненим в Одесі. ФОТО
Поліція встановлює обставини стрілянини з пораненим в Одесі. ФОТО
Напередодні, о 10:03, до поліції надійшло повідомлення про те, що на вул. Сегедській стрілянина.
На місце події прибула слідчо-оперативна група. Потерпілим виявився 23-річний чоловік, який отримав поранення з травматичної зброї. Нападника затримано.
Обставини події встановлюються.
Двох осіб, які вчинили дане правопорушення, затримано.
Встановлено транспортний засіб, яким пересувалися зловмисники.
Вказану подію кваліфіковано за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
На місці події працювала посилена слідчо-оперативна група під керівництвом очільника поліції Одещини Дмитра Головіна.
За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області