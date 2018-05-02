На Закарпатті під час ДТП перекинувся автомобіль, водій у реанімації. ФОТО

На Закарпатті під час ДТП перекинувся автомобіль, водій у реанімації. ФОТО

07:40 02.05.2018
  • На Закарпатті під час ДТП перекинувся автомобіль, водій у реанімації. ФОТО
  • На Закарпатті під час ДТП перекинувся автомобіль, водій у реанімації. ФОТО

Днями, о 19:37, на службу «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду  в селі Добрянське, що на Тячівщині. 

Працівники слідчо-оперативної групи, які працювали на місці події, попередньо встановили, що 20- річний водій «ВАЗ-2109», мешканець селища Тересва, рухаючись в напрямку центра  села  Добрянське, не  впорався  з керуванням та в‘їхав в металеву  огорожу.

Внаслідок аварії травми отримав водій та його 25- річний пасажир. Водій наразі перебуває у реанімації районної лікарні, а пасажир, після отримання меддопомоги, відпущений.   

За даним фактом слідчі Тячівського  відділу  поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст.  286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи має Україна нести відповідальність за ситуацію та людей в т.зв. ЛДНР?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.