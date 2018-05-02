На Закарпатті під час ДТП перекинувся автомобіль, водій у реанімації. ФОТО

Днями, о 19:37, на службу «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Добрянське, що на Тячівщині.

Працівники слідчо-оперативної групи, які працювали на місці події, попередньо встановили, що 20- річний водій «ВАЗ-2109», мешканець селища Тересва, рухаючись в напрямку центра села Добрянське, не впорався з керуванням та в‘їхав в металеву огорожу.

Внаслідок аварії травми отримав водій та його 25- річний пасажир. Водій наразі перебуває у реанімації районної лікарні, а пасажир, після отримання меддопомоги, відпущений.

За даним фактом слідчі Тячівського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху). Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області