На Луганщині затримані наркомани, які пограбували жінку. ФОТО

Повідомлення про грабіж отримали патрульні близько 16 години. У місті Новодружеську двоє невідомих чоловіків із застосуванням фізичної сили зірвали у жінки золотий ланцюжок.

Встановивши подробиці події та отримавши інформацію про зловмисників інспектори одразу приступили до пошуків.