На Донеччині розлючена дружина кілька разів вдарила чоловіка ножем. ФОТО

Кривава сімейна сварка відбулася вчорашнім святковим вечором. Перебуваючи в Кальміуському районі, патрульні отримали повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень.

Прибувши на вулицю Заворуєва, біля воріт на лавці інспектори побачили закривавленого чоловіка, якому одразу ж почали надавати першу медичну допомогу. Як виявилося, між подружжям виникла побутова сварка, під час якої 58-річна громадянка нанесла три проникаючі ножові поранення у спину своєму 59-річному чоловіку.