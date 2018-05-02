На Донеччині розлючена дружина кілька разів вдарила чоловіка ножем. ФОТО

На Донеччині розлючена дружина кілька разів вдарила чоловіка ножем. ФОТО

19:00 02.05.2018
  • На Донеччині розлючена дружина кілька разів вдарила чоловіка ножем. ФОТО
  • На Донеччині розлючена дружина кілька разів вдарила чоловіка ножем. ФОТО
  • На Донеччині розлючена дружина кілька разів вдарила чоловіка ножем. ФОТО

Кривава сімейна сварка відбулася вчорашнім святковим вечором. Перебуваючи в Кальміуському районі, патрульні отримали повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень.

Прибувши на вулицю Заворуєва, біля воріт на лавці інспектори побачили закривавленого чоловіка, якому одразу ж почали надавати першу медичну допомогу. Як виявилося, між подружжям виникла побутова сварка, під час якої 58-річна громадянка нанесла три проникаючі ножові поранення у спину своєму 59-річному чоловіку.

По приїзді швидкої, патрульним вдалося затримати дружину потерпілого, яку в подальшому передали начальнику карного розшуку. Медики шпиталізували пораненого до Міської лікарні №4.

Наразі справою займаються слідчі Кальміуського райвідділу.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Донецькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.