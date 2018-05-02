На Донеччині розлючена дружина кілька разів вдарила чоловіка ножем. ФОТО
На Донеччині розлючена дружина кілька разів вдарила чоловіка ножем. ФОТО
Кривава сімейна сварка відбулася вчорашнім святковим вечором. Перебуваючи в Кальміуському районі, патрульні отримали повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень.
Прибувши на вулицю Заворуєва, біля воріт на лавці інспектори побачили закривавленого чоловіка, якому одразу ж почали надавати першу медичну допомогу. Як виявилося, між подружжям виникла побутова сварка, під час якої 58-річна громадянка нанесла три проникаючі ножові поранення у спину своєму 59-річному чоловіку.
По приїзді швидкої, патрульним вдалося затримати дружину потерпілого, яку в подальшому передали начальнику карного розшуку. Медики шпиталізували пораненого до Міської лікарні №4.
Наразі справою займаються слідчі Кальміуського райвідділу.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Донецькій області