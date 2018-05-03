Квартирного крадія затримали патрульні поліції охорони в Києві. ФОТО

По вулиці Мечнікова спрацювала система охоронної сигналізації. На місце виклику негайно виїхала група реагування поліції охорони. Через кілька хвилин правоохоронці прибули у квартиру та виявили пошкоджене вікно.

Також на місце події прибула слідчо-оперативна група територіального управління поліції, яка задокументувала подію. З квартири чоловік забрав понад 4000 гривень і годинник.

Завдяки оперативному реагуванню зловмисника затримали із викраденим неподалік від місця скоєння злочину. Ним виявився 28-річний місцевий мешканець. Раніше проблем із законом він не мав.

Вилучене знаряддя вчинення злочину направили для проведення експертизи. Викрадені гроші та годинник працівники поліції повернули власнику помешкання.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до шести років позбавлення.

Відділ комунікації поліції Києва, Оксана Тищенко