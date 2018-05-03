Київська поліція розшукує нападників на учасника АТО. ФОТО

Вчора ввечері до відділення хірургії обласної клінічної лікарні від будинку 59/5 на вулиці Костянтинівській госпіталізовано чоловіка, 1989 р.н

Попередньо встановлено, що під час бійки з невідомими (три хлопці та дві дівчини) один із нападників вдарив потерпілого гострим предметом у спину та застосував газовий балончик. Постраждалого доставили в лікарню, де надають необхідну медичну допомогу.

На місце події та в лікарню виїхали правоохоронці, аби встановити обставини інциденту. Оперативники обстежили місце події та переглянули камери відеонагляду.

На записах зафіксовані особи, які можуть бути причетні до скоєння правопорушення. Якщо ви впізнали зображених осіб, маєте інформацію про них або їх місцезнаходження, просимо повідомити про це за номером 102.

Подія належним чином зареєстрована, вирішується питання щодо правової кваліфікації.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві