У Дніпрі шестеро пожежних врятували від смерті крихітне кошеня. ФОТО

О 18:56 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що кіт потрапив в вентиляційну шахту занедбаного будинку, та не в змозі самостійно вибратись звідти на вулиці Полонськой-Василенко Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпра.

За вказаною адресою відразу було направлено фахівців аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю до місця виклику особовим складом за допомогою перфоратору та шанцевого інструменту було розбито вентиляційну шахту занедбаної будівлі, після чого рятувальники дістали кошеня.

До рятувальних робіт було залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиницю спеціальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області