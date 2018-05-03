На Київщині бійці ДСНС витягнули із стічної ями чотирилапого невдаху. ФОТО

03 травня о 08:40 до оперативно-диспетчерської служби Яготинського району надійшло повідомлення про те, що по вулиці Незалежності собака впав у відкриту стічну яму.

Заявник повідомив, що тварина перебуває в ямі вже другий день.

По прибуттю на місце виклику у стічній ямі рятувальники побачили собаку, який бовтався у воді та жалібно скавулів.

Один з рятувальників спустився у п’ятиметрову яму, витяг чотирьохлапого з води, та передав його колегам, які обережно витягли собаку на поверхню.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області