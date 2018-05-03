У Чернігові затримано чоловіка, який погрожував підірвати автобус. ФОТО

Поліцейські затримали пасажира, який на виїзді з Чернігова заявив, що в нього бомба, і він підірве міжміський автобус сполученням Новгород Сіверський – Чернігів – Київ.

На лінію «102» надійшло повідомлення, що на виїзді з Чернігова один з пасажирів зупинив автобус міжміського сполучення та погрожує його підірвати.

На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, працівники УСБУ.

Як з’ясували правоохоронці, в Сосницькому районі в автобус зайшов невідомий чоловік з рюкзаком. Коли ж транспорт виїхав за Чернігів, чоловік підхопився зі свого сидіння й почав голосно кричати про наявність у нього в рюкзаку бомби. Лиходій вимагав зупинити автобус та вийти усім, окрім водія. Люди вибігли з салону та негайно зателефонували до поліції.

Прибулі наряди патрульної поліції оточили автобус та евакуювали пасажирів. В салоні залишився водій та чоловік, який весь час щось голосно викрикував. Оцінивши ситуацію, поліцейські миттєво витягли "терориста" з салону. Вибухотехніки оглянули вміст рюкзака зловмисника, але ні вибухівки, ні вибухових речовин в ньому не виявили.

Наразі горе-терорист затриманий. Поліція проводитиме перевірку щодо його адекватності та осудності.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області