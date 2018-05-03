Троє людей постраждали під час жорсткої ДТП у Житомирі. ФОТО

Троє людей постраждали під час жорсткої ДТП у Житомирі. ФОТО

14:20 03.05.2018
  • Троє людей постраждали під час жорсткої ДТП у Житомирі. ФОТО
  • Троє людей постраждали під час жорсткої ДТП у Житомирі. ФОТО
  • Троє людей постраждали під час жорсткої ДТП у Житомирі. ФОТО
  • Троє людей постраждали під час жорсткої ДТП у Житомирі. ФОТО
  • Троє людей постраждали під час жорсткої ДТП у Житомирі. ФОТО

03 травня близько 07:00 водій автомобіля «Фольксваген Гольф» на перехресті вулиць Вокзальної та Гоголівської, не впоравшись з керуванням транспортним засобом, здійснив зіткнення  з електроопорою та бетонною огорожею.

У результаті до реанімаційного відділення лікарні доставлено трьох пасажирів авто. Також на місці події медична допомога надавалась ще двом пасажирам.

На даний час на місці події працюють патрульні та слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції.

За наявною інформацією, водій «Фольксваген Гольф» залишив місце дорожньо-транспортної пригоди. Поліцейські з’ясовують його особу.

Попередня правова кваліфікація події – ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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