На Прикарпатті поліція затримала двох зухвалих домушників-іноземців. ФОТО

Близько 9 години ранку до Снятинського відділення поліції надійшло повідомлення від 40-річного приватного підприємця, жителя с. Стецева Снятинського району про те, що він виявив у своєму будинку двох невідомих чоловіків, які пограбувавши його, втекли.

Прибувши на місце події та в ході проведення першочергових слідчих (розшукових) заходів правоохоронці оперативно затримали двох чоловіків за кілометр від села, які пішки тікали польовю дорогою. Ними виявились 34 та 45-річного віку уродженці Республіки Грузія, які в минулому були судимі за скоєння майнових злочинів на території України та Грузії.

Встановлено, що зловмисники, за попередньою змовою, проникли у будинок заявника, коли його не було вдома, шляхом злому замка вхідних дверей. Проте, саме в цей час додому повернувся господар, котрий і застав у хаті невідомих. В подальшому між господарем та зловмисниками почалась суперечка та шарпанина.

Зловмисники втекли, викравши планшет «Леново» та мобільний телефон «Самсунг». В ході розпочатого досудового розслідування наразі з’ясовано, що іноземці приїхали на Прикарпаття з метою скоєння злочинів. При них виявлено та вилучено знаряддя злочину: інструменти для відкривання дверних замків, вікон тощо.

Злочинну пару затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм підозри у вчиненні злочину та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі спілкуються із затриманими через перекладача та встановлюють деталі та обставини вчинення злочину. Також з'ясовують чи були у них спільники та перевіряють гастролерів на причетність до інших злочинів на території області.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження передбачене ч. 3 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. За такий злочин затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Проводиться слідство.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області