Стрілянина на Львівщині: двох молодиків поранено з вікна автомобілю. ФОТО

Трьох львів’ян, причетних до вогнепального поранення двох мешканців Жовківського району, поліцейські протягом години затримали в одному з сіл Кам’янка-Бузького району.

У салоні їх автомобіля було виявлено зброю.

До правоохоронців надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що у Жовківському районі на дорозі між селами були поранені двоє чоловіків, місцеві мешканці віком 20 та 25 років. У старшого лікарі діагностували «вогнепальне поранення правого плеча», у молодшого – «вогнепальне поранення кисті лівої руки».

«На місці події працювала слідчо-оперативна група, працівники інших служб та керівництво поліції Львівщини. Було встановлено, що у чоловіків стріляли з автомобіля, ймовірно, червоного кольору, після чого зловмисники втекли з місця події», - розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Тарас Сабанюк.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

«Орієнтування на автомобіль, яким пересувались зловмисники, отримали працівники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини і протягом години в одному з сіл Кам’янка-Бузького району поліцейські виявили «Ауді 80», у салоні якого перебували троє чоловіків, які мали з собою вогнепальну зброю», - зазначив Тарас Сабанюк.

Зловмисників, мешканців Львова віком 30, 31 та 35 років, правоохоронці доставили у Жовківське відділення поліції, вирішується питання про обрання для них міри запобіжного заходу.

Виявлену зброю вилучено та скеровано на експертизу. Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області