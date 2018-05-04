ДТП на Миколаївщині: два автобуси, фура та щонайменше 10 поранених. ФОТО

ДТП на Миколаївщині: два автобуси, фура та щонайменше 10 поранених. ФОТО

07:00 04.05.2018
  • ДТП на Миколаївщині: два автобуси, фура та щонайменше 10 поранених. ФОТО
  • ДТП на Миколаївщині: два автобуси, фура та щонайменше 10 поранених. ФОТО
  • ДТП на Миколаївщині: два автобуси, фура та щонайменше 10 поранених. ФОТО
  • ДТП на Миколаївщині: два автобуси, фура та щонайменше 10 поранених. ФОТО
  • ДТП на Миколаївщині: два автобуси, фура та щонайменше 10 поранених. ФОТО

На автодорозі «Одеса – Мелітополь - Новоазовськ» поблизу с. Іванівка Миколаївського району відбулось зіткнення вантажного автомобіля DAF, мікроавтобуса Mazda з десятьма військовими та рейсового автобуса Еталон сполученням «Миколаїв - Очаків», в салоні якого перебували 25 пасажирів.

Внаслідок автоаварії близько десяти громадян були госпіталізовані. Остаточна кількість потерпілих, ступінь тяжкості ними отриманих тілесних ушкоджень та обставини події встановлюються.

Відомості про дорожньо-транспортну пригоду внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

На місці події працювали патрульні поліцейські, слідчі та експерти.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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