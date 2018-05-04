На Закарпатті поліція вилучила у бабусі неймовірну кількість марихуани. ФОТО

За фактом незаконного зберігання наркотичної речовини поліція розпочала слідство.

Слідчий разом з дільничними офіцерами Іршавського відділення поліції провели санкціонований обшук у 67-річної жінки у селі Хмільник.

Під час обшуку дільничні виявили та вилучили за місцем проживання пенсіонерки на даху житлового будинку 123 рослини, зовні схожі на коноплю, 3 картонні коробки та 2 поліетиленових пакети, у яких зберігалось більше 4 кг сухої подрібненої речовини рослинного походження. Як розповіла жінка, рослини вона вирощувала у себе вдома і поступово їх висушувала та подрібнювала.

Вилучене направлено для дослідження до експертів при ГУНП В Закарпатській області.

Як прокоментував начальник Іршавського відділення поліції майор Василь Негря, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 309 Кримінального кодексу України, тобто незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, в особливо великих розмірах. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

На даний час триває досудова перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області