У Дніпрі маршрутка збила молоду дівчину та поїхала далі. ФОТО

У Дніпрі маршрутка збила молоду дівчину та поїхала далі. ФОТО

19:30 04.05.2018
  • У Дніпрі маршрутка збила молоду дівчину та поїхала далі. ФОТО
  • У Дніпрі маршрутка збила молоду дівчину та поїхала далі. ФОТО

Близько 17-ї години на проспекті Гагаріна автомобіль Рута, що працював на маршруті 87, збив 19-річну дівчину.

Про це спецлінії 102 повідомили свідки події. Коли патрульні прибули за вказаною адресою, то автомобіля та водія не виявили, він поїхав далі на маршрут. Завдяки оперативним розшуковим діям по встановленим камерам вдалося розшукати місцезнаходження транспортного засобу.

Поліцейські зупинили автомобіль на вулиці Феодосійській.

Свідки підтвердили, що саме його кермувальник збив постраждалу. На місце події патрульні викликали слідчого по дтп.

Дівчину швидка доставила до лікарні. За попереднім діагнозом, в неї травма коліна та ліктя.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпропетровської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи є для вас святом День Перемоги 9-го травня?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.