У Дніпрі маршрутка збила молоду дівчину та поїхала далі. ФОТО

Близько 17-ї години на проспекті Гагаріна автомобіль Рута, що працював на маршруті 87, збив 19-річну дівчину.

Про це спецлінії 102 повідомили свідки події. Коли патрульні прибули за вказаною адресою, то автомобіля та водія не виявили, він поїхав далі на маршрут. Завдяки оперативним розшуковим діям по встановленим камерам вдалося розшукати місцезнаходження транспортного засобу.

Поліцейські зупинили автомобіль на вулиці Феодосійській.

Свідки підтвердили, що саме його кермувальник збив постраждалу. На місце події патрульні викликали слідчого по дтп.

Дівчину швидка доставила до лікарні. За попереднім діагнозом, в неї травма коліна та ліктя.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпропетровської області