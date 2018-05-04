На Прикарпатті під час ДТП загинув пішохід та травмувався велосипедист. ФОТО

03 травня, на дорогах області у двох автопригодах з потерпілими у одній загинув 8-річний пішохід, а в іншій травмовано 74-річного велосипедиста.

Смертельна автопригода сталася у Тисменицькому районі, з травмованим у Калуському районі.

Вчора, близько 15 год. 35 хв., 22-річна жителька м. Івано-Франківська, керуючи автомобілем марки «Renault Sandero», рухаючись на автодорозі державного значення «Стрий-Чернівці-Мамалига», на відрізку дороги у с. Одаї Тисменицького району, вчинила наїзд на 8-річного пішохода, який раптово вибіг на проїздну частину дороги у невстановленому місці.

Внаслідок чого від отриманих тілесних ушкоджень малолітній пішохід помер на місці події.

Транспортний засіб доставлено на територію Тисменицького ВП. Водій, за результатами медичного освідчення проведеного на визначення стану сп’яніння – твереза. З цим фактом розпочато досудове розслідування (ч.2 ст. 286 ККУ).

Цього ж дня близько 11 години у с. Добровляни, Калуського району, 36-річний мешканець м. Калуш, керуючи автомобілем марки «Ford Mondeo», рухаючись з райцентру у напрямку до села, допустив наїзд на 74-річного велосипедиста, який їхав у попутньому напрямку.

Після наїзду водій транспортного засобу покинув місце події.

Внаслідок ДТП велосипедиста госпіталізовано в Калуську ЦРЛ з діагнозом: ЗЧМТ, струс головного мозку, забій потиличної ділянки голови, забій лівого ліктьового суглобу. Невдовзі правоохоронці розшукали втікача. Свої дії щодо втечі з місця події він пояснив переляком. Керманич був тверезим. Проводиться досудове слідство (ч.1 ст.286 ККУ).

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області