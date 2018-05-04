У Сумах під час маневру повороту зіткнулись легковик та мотоцикліст. ФОТО
У Сумах під час маневру повороту зіткнулись легковик та мотоцикліст. ФОТО
Близько 19:10 в районі перехрестя вулиць Ковпака та Веретенівки автомобіль «ВАЗ-21103» зіткнувся з мотоциклом «Charger».
В результаті дорожньої події був травмований водій мотоцикла.
Поліція проводить перевірку автопригоди в рамках відкритого кримінального провадження.
За попередньою інформацією, 46-річний водій ВАЗівки та 47-річний мотоцикліст зіткнулись під час здійснення поворотного маневру на перехресті вулиць Ковпака та Веретенівка.
В результаті автопригоди водій мотоцикла отримав ушкодження правої частини тіла. Потерпілого було госпіталізовано до Сумської обласної клінічної лікарні, де медики діагностували у нього закритий перелом правої ключиці та закритий перелом ліктьового відростку правої кисті.
У обох водіїв відібрані зразки крові на вміст алкоголю, а транспортні засоби поміщено на штраф майданчик Сумського відділу поліції.
За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області