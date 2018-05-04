У Сумах під час маневру повороту зіткнулись легковик та мотоцикліст. ФОТО

У Сумах під час маневру повороту зіткнулись легковик та мотоцикліст. ФОТО

20:00 04.05.2018
  • У Сумах під час маневру повороту зіткнулись легковик та мотоцикліст. ФОТО
  • У Сумах під час маневру повороту зіткнулись легковик та мотоцикліст. ФОТО

Близько 19:10 в районі перехрестя вулиць Ковпака та Веретенівки автомобіль «ВАЗ-21103» зіткнувся з мотоциклом «Charger».

В результаті дорожньої події був травмований водій мотоцикла.

Поліція проводить перевірку автопригоди в рамках відкритого кримінального провадження.

За попередньою інформацією, 46-річний водій ВАЗівки та 47-річний мотоцикліст зіткнулись під час здійснення поворотного маневру на перехресті вулиць Ковпака та Веретенівка.

В результаті автопригоди водій мотоцикла отримав ушкодження правої частини тіла. Потерпілого було госпіталізовано до Сумської обласної клінічної лікарні, де медики діагностували у нього закритий перелом правої ключиці та закритий перелом ліктьового відростку правої кисті.

У обох водіїв відібрані зразки крові на вміст алкоголю, а транспортні засоби поміщено на штраф майданчик Сумського відділу поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області

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