На Харківщині жінка трагічно загинула під колесами потягу. ФОТО

На Харківщині жінка трагічно загинула під колесами потягу. ФОТО

22:00 04.05.2018
  • На Харківщині жінка трагічно загинула під колесами потягу. ФОТО
  • На Харківщині жінка трагічно загинула під колесами потягу. ФОТО

Подія сталася на 46 км. залізничного перегону «Ковяги – Хворостове», розташованого в селі Рогівка Валківського району.

До чергової частини Валківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що товарним поїздом сполученням Харків-Полтава травмовано 66-річну місцеву мешканку. Від отриманих ушкоджень постраждала загинула.

Рух залізничного транспорту не зупинявся. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Всі обставини з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи є для вас святом День Перемоги 9-го травня?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.