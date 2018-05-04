На Харківщині жінка трагічно загинула під колесами потягу. ФОТО
На Харківщині жінка трагічно загинула під колесами потягу. ФОТО
Подія сталася на 46 км. залізничного перегону «Ковяги – Хворостове», розташованого в селі Рогівка Валківського району.
До чергової частини Валківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що товарним поїздом сполученням Харків-Полтава травмовано 66-річну місцеву мешканку. Від отриманих ушкоджень постраждала загинула.
Рух залізничного транспорту не зупинявся. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.
Всі обставини з’ясовуються.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області