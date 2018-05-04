У Рівному під час двох ДТП загинув пенсіонер, чоловік та немовля - в лікарні. ФОТО

Учора, третього травня, на перехресті вулиць Чорновола-Карнаухова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох авто на іноземній реєстрації, а смертельна ДТП – на вулиці Грушевського.

Слідчим Рівненського відділу поліції встановлено, що близько 16.25 на перехресті вулиць В’ячеслава Чорновола та Миколи Карнаухова водій автомобіля «Volkswagen Golf», 32-річний рівнянин, не врахував дорожньої обстановки та допустив зіткнення із автомобілем «Mercedes E 200» під керуванням 23-річного жителя міста Радивилів.

Унаслідок ДТП водій «Volkswagen» отримав переломи ребер та був госпіталізований до лікарні.

У салоні «Mercedes», крім водія, перебували батько із немовлям, жителі Рівного. У шестимісячної дитини медики діагностували забій голови та госпіталізували для додаткового обстеження. Загрози життю і здоров’я немовляти немає. Решта учасників ДТП із зазначеного авто не постраждали.

Крім того, близько о пів на восьму вечора дорожньо-транспортна пригода сталася і на вулиці Михайла Грушевського обласного центру.

Поліцейські встановили, що 19-річний рівнянин, керуючи автомобілем «Audi», здійснив наїзд на 72-річного місцевого жителя, який перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці.

Унаслідок ДТП пішохід отримав важкі травми і був госпіталізований у медзаклад. Утім, попри надану необхідну медичну допомогу життя пенсіонеру врятувати не вдалося, через кілька годин він помер.

За обома фактами слідчими проводяться досудові розслідування за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Двоє водіїв відповідно до результатів медичного освідування були тверезі. У керманича «Volkswagen» відібрали зразки крові на предмет сп’яніння.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області