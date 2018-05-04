Двоє людей загинули під час жахливої ДТП на Чернігівщині. ФОТО

Двоє людей загинули під час жахливої ДТП на Чернігівщині. ФОТО

21:31 04.05.2018
  • Двоє людей загинули під час жахливої ДТП на Чернігівщині. ФОТО
  • Двоє людей загинули під час жахливої ДТП на Чернігівщині. ФОТО
  • Двоє людей загинули під час жахливої ДТП на Чернігівщині. ФОТО

Увечері до поліції надійшло повідомлення, що неподалік села Чемер Козелецького району на трасі Кіпті-Глухів-Бачівськ сталася дорожньо-транспортна пригода із двома загиблими.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, попередньо встановила, що водій сідельного тягача DAF з напівпричепом зіткнувся з мікроавтобусом FIAT Ducato. Від отриманого удару бензовоз злетів у кювет.

Внаслідок ДТП водій та пасажирка FIAT Ducato загинули на місці події.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

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