Двоє людей загинули під час жахливої ДТП на Чернігівщині. ФОТО
Двоє людей загинули під час жахливої ДТП на Чернігівщині. ФОТО
Увечері до поліції надійшло повідомлення, що неподалік села Чемер Козелецького району на трасі Кіпті-Глухів-Бачівськ сталася дорожньо-транспортна пригода із двома загиблими.
Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, попередньо встановила, що водій сідельного тягача DAF з напівпричепом зіткнувся з мікроавтобусом FIAT Ducato. Від отриманого удару бензовоз злетів у кювет.
Внаслідок ДТП водій та пасажирка FIAT Ducato загинули на місці події.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження.
Триває досудове розслідування.
За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області