На Київщині СБУ блокувала контрабанду великої партії кокаїну. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України блокували на Київщині контрабанду в Україну великої партії кокаїну.

Правоохоронці встановили, що раніше судимий за кримінальні злочини мешканець столиці замовляв кокаїн у свого знайомого з однієї з країн Центральної Америки. «Товар» надходив до України через закордонні вантажні відправлення. Використовуючи зв’язки у кримінальному світі, ділок збував наркотики у різні регіони нашої країни, зокрема за допомогою кур'єрів.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на території Київської митниці у місті Бориспіль під час отримання чергового відправлення. У затриманого правоохоронці вилучили понад п’ять кілограмів кокаїну, який був прихований у коробках з роликовими ковзанами. Вартість виявленої партії наркотиків на «чорному ринку» становить понад вісім мільйонів гривень.

Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу підозрюваному. У рамках відкритого слідчими СБУ кримінального провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з митною службою ДФС під процесуальним керівництвом прокуратури.

За матеріалами прес-центру СБУ