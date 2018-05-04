Через кошмарну ДТП у Дніпрі розбиті 10 машин, є загиблі та поранені. ФОТО

Через кошмарну ДТП у Дніпрі розбиті 10 машин, є загиблі та поранені. ФОТО

12:02 04.05.2018
  • Через кошмарну ДТП у Дніпрі розбиті 10 машин, є загиблі та поранені. ФОТО
  • Через кошмарну ДТП у Дніпрі розбиті 10 машин, є загиблі та поранені. ФОТО
  • Через кошмарну ДТП у Дніпрі розбиті 10 машин, є загиблі та поранені. ФОТО

В результаті дорожньо-транспортної пригоди 1 людина загинула. Ще 3 постраждалих, серед який водій вантажівки 1956 року народження, направлені до лікарні.

ДТП сталася 04 травня близько 10-ї ранку на перехресті вул. Космічної та Кодацький узвіз. Вантажний автомобіль "DAF" рухався вниз по вул. Космічній. Попередньо встановлено, що у вантажівки відмовили гальма і вона виїхала на стоянку біля супермаркету.

В результаті пригоди загинув 1 чоловік, ще 3 людини отримали тілесні ушкодження.

Внаслідок зіткнення було пошкоджено понад 10 автомобілів.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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