У Києві патрульні затримали грабіжника, озброєного ножем. ФОТО

У Києві патрульні затримали грабіжника, озброєного ножем. ФОТО

16:22 04.05.2018
  • У Києві патрульні затримали грабіжника, озброєного ножем. ФОТО
  • У Києві патрульні затримали грабіжника, озброєного ножем. ФОТО
  • У Києві патрульні затримали грабіжника, озброєного ножем. ФОТО
  • У Києві патрульні затримали грабіжника, озброєного ножем. ФОТО

До Голосіївського управління поліції від 21-річного місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що на проспекті Глушкова невідомий під погрозою ножа відібрав у нього мобільний телефон.

На місце події негайно виїхали співробітники полку поліції особливого призначення №2 та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Як розповів командир ППОП №2 Михайло Павлушко, упродовж години правоохоронці відпрацьовували територію, прилеглу до місця скоєння злочину, та у лісосмузі знайшли зловмисника:

«Під час поверхневого огляду ми виявили у кишенях чоловіка мобільний телефон та ніж. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 36-річний місцевий мешканець, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру. Йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі»,- додав Михайло Павлушко.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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