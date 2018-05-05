У Чернігові батько зґвалтованої дівчини допоміг затримати ії кривдника. ФОТО

В обласному центрі поліцією затриманий громадянин, який під загрозою ножа та із застосуванням сили зґвалтував неповнолітню дівчину.У суботу ввечері до поліції звернувся чернігівець і повідомив, що в лісовому масиві поблизу Чернігова невідомий чоловік зґвалтував його доньку.

Батько потерпілої також повідомив поліцейським, що затримав підозрюваного на кінцевій зупинці громадського транспорту.

Черговий поліції скерував на місце події патрульні наряди та відправив слідчо-оперативну групу.

Підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину поліція затримала в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Експерти слідчо-оперативної групи вилучили з місця злочину речові докази і ніж, яким ґвалтівник погрожував жертві, та направили їх на експертизу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування неповнолітньої) - карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області