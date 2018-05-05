Чоловіка, який порізав співмешканку та ії доньку, затримано на Запоріжжі. ФОТО

Під час несення служби патрульні отримали інформацію про те, що заявник біля будинку на вулиці Шевченка виявив дівчину зі слідами колотих ран в крові.

На місці події знаходилась швидка допомога, яка госпіталізувала до міської лікарні 35-річну жінку з численими колото-різанами ранами поясничної області, шиї, грудної клітини та її доньку з проникаючими колото-різаними ранами всього тіла.

Інспектори опитали свідків, та встановили, що в нанесенні тілесних ушкоджень підозрюється співмешканець власниці будинку, який втік з місця події. Отримавши прикмети нападника, орієнтування передали всім екіпажам.

На місце викликали слідчого Шевченківського відділку поліції.

В подальшому під час несення служби інспектори отримали інформацію про те, що на вулиці Культурній чоловік розказує, що сьогодні наніс ножові поранення двом особам.

При відпрацюванні вулиці патрульні виявили особу яка підходила за прикметами та мала на одязі плями крові. На підставі ЗУ "Про національну поліцію" затримали підозрюваного чоловіка та застосували спеціальні засоби.

На місці працбвала слідчо-оперативна група, затриманого доставили до Шевченківського відділку поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запорізької області