У Києві патрульні затримали нічного вуличного грабіжника, - поліція. ФОТО

Інцидент трапився вночі в Святошинському районі столиці. Зловмисник вирвав з рук мобільний.

Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

До правоохоронців звернувся 34-річний потерпілий із повідомленням про те, що незнайомець відібрав у нього ґаджет. Чоловік назвав правоохоронцям прикмети зловмисника. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та належним чином задокументувала подію.

У ході відпрацювання повідомлення про злочин дільничні офіцери поліції затримали чоловіка, причетного до грабежу. При поверхневому огляді правоохоронці виявили у нього чужий телефон. Викрадений ґаджет повернули власникові.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 28-річний місцевий мешканець.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва Наталія Коломійчук