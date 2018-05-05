У Києві патрульні затримали нічного вуличного грабіжника, - поліція. ФОТО

У Києві патрульні затримали нічного вуличного грабіжника, - поліція. ФОТО

08:00 05.05.2018
  • У Києві патрульні затримали нічного вуличного грабіжника, - поліція
  • У Києві патрульні затримали нічного вуличного грабіжника, - поліція
  • У Києві патрульні затримали нічного вуличного грабіжника, - поліція
Інцидент трапився вночі в Святошинському районі столиці. Зловмисник вирвав з рук мобільний.

Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

До правоохоронців звернувся 34-річний потерпілий із повідомленням про те, що незнайомець відібрав у нього ґаджет. Чоловік назвав правоохоронцям прикмети зловмисника. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та належним чином задокументувала подію.

У ході відпрацювання повідомлення про злочин дільничні офіцери поліції затримали чоловіка, причетного до грабежу. При поверхневому огляді правоохоронці виявили у нього  чужий телефон. Викрадений ґаджет  повернули власникові.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 28-річний місцевий мешканець.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва Наталія Коломійчук

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи є для вас святом День Перемоги 9-го травня?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.