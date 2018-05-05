Криваве подвійне вбивство: у Чернігові жінка зарізала подружжя. ФОТО
Криваве подвійне вбивство: у Чернігові жінка зарізала подружжя. ФОТО
У Чернігові в результаті проведення першочергових слідчих дій поліція затримала жительку обласного центру, яка підозрюється у вбивстві чоловіка та жінки.
Вночі до Чернігівського відділу поліції надійшла інформація про різанину в одній з багатоповерхівок обласного центру.
Як встановили правоохоронці, загинуло подружжя 1954 та 1966 років народження, а їх 22-річна донька зазнала тілесних ушкоджень.
Чоловік лежав на сходовому майданчику поруч з квартирою, а жінка – всередині помешкання. Тіла обох загиблих направлені в морг на проведення судово-медичної експертизи. Дівчина з тілесними ушкодженнями госпіталізована, її прооперували.
На місці події працювали слідчо-оперативні групи, керівництво Чернігівського відділу поліції, ГУНП в Чернігівській області та прокуратури.
Поліцейські виявили знаряддя злочину та продовжують працювати над встановленням ймовірних свідків. Донька подружжя перебуває після операції в лікарні.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох осіб) - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічно.
В результаті проведення першочергових слідчих дій поліція затримала в порядку ст. 208 КПК України жительку обласного центру, яка підозрюється у вбивстві подружжя.
Проводиться досудове розслідування.
За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області