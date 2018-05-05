На Луганщині затримані наркомани, які пограбували жінку. ФОТО
На Луганщині затримані наркомани, які пограбували жінку. ФОТО
Повідомлення про грабіж отримали патрульні близько 16 години. У місті Новодружеську двоє невідомих чоловіків із застосуванням фізичної сили зірвали у жінки золотий ланцюжок.
Встановивши подробиці події та отримавши інформацію про зловмисників інспектори одразу приступили до пошуків.
Під час спілкування із місцевими мешканцями, патрульним вдалось встановити можливе місцезнаходження грабіжників.
Прибувши за адресою, яку вдалось дізнатись в ході розшукових заходів, на подвір'ї приватного будинку поліцейські виявили двох чоловіків, 25-ти та 30-ти років, які підпадали під опис потерпілої. Один з затриманих представився правоохоронцям власником будинку. Під час поверхневого огляду у ймовірних зловмисників патрульні виявили поліетиленовий пакет із залишками порошкоподібної речовини, ймовірно наркотичного походження.
Для з'ясування детальних обставин події інспектори викликали слідчо-оперативну групу, очікуючи яку, крізь вікно, виявили у будинку горщики із саджанцями ймовірно нарковмісної рослини канабіс.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Луганської області