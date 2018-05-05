У Києві патрульний врятував чоловіка під час його спроби вбити себе. ФОТО

У Києві патрульний врятував чоловіка під час його спроби вбити себе. ФОТО

10:00 05.05.2018
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Сьогодні вранці спецлінії 102 надійшло повідомлення від громадянки: чоловік, з яким вона мешкає в одній із багатоповерхівок на вулиці Довнар-Запольського, вистрелив у себе.

Інспектори негайно прибули на вказану адресу та виявили у квартирі заявницю й пораненого чоловіка. Зі слів жінки, він намагався вкоротити собі віку пострілом із пістолета. Однак куля не зачепила життєво важливі органи. Інспектори викликали швидку та надали потерпілому домедичну допомогу.

Коли лікарі оглядали самогубцю, той раптово вибіг на балкон і намагався вистрибнути. Патрульний миттєво зреагував: вхопив чоловіка за одяг та затягнув до кімнати, завадивши ще одній спробі потерпілого накласти на себе руки.

На місце пригоди охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу. Обставини та причини такої поведінки чоловіка з’ясовуватимуть слідчі.

Потерпілого шпиталізували, зі слів лікарів, його життю нічого не загрожує.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції України

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