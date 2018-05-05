У Києві патрульний врятував чоловіка під час його спроби вбити себе. ФОТО

Сьогодні вранці спецлінії 102 надійшло повідомлення від громадянки: чоловік, з яким вона мешкає в одній із багатоповерхівок на вулиці Довнар-Запольського, вистрелив у себе.

Інспектори негайно прибули на вказану адресу та виявили у квартирі заявницю й пораненого чоловіка. Зі слів жінки, він намагався вкоротити собі віку пострілом із пістолета. Однак куля не зачепила життєво важливі органи. Інспектори викликали швидку та надали потерпілому домедичну допомогу.