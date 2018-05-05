На Полтавщині поліція затримала квартет торгівців важкими наркотиками. ФОТО

Задокументували злочинну діяльність кременчужан працівники Управління протидії наркозлочинності поліції Полтавщини спільно із слідчим управлінням під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області із залученням спецпідрозділу "КОРД" та представників громадської організації "Пульс Країни".

Заходи проводилися у рамках відкритого кримінального провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб ).

У ході документування встановлено, що 40-річний чоловік та троє жінок віком 30, 41 та 30 років, займалися збутом наркотичного засобу «метадон».

За місцем їх мешкання правоохоронці провели санкціоновані обшуки та вилучили понад 170 грамів речовини, схожої на «метадон», згорток із «канабісом», гроші, отриманні від протиправної діяльності, а також інші речові докази.

Чотирьох громадян затримано в порядку статті 208-ї Кримінального процесуально кодексу України.

Триває досудове розслідування. Речові докази направлено на експертні дослідження, готуються матеріали для оголошення про підозру та обрання міри запобіжного заходу усім фігурантам.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області