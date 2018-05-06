На Миколаївщині затримано постачальницю українських повій до Європи. ФОТО

Слідчі Слідчого управління ГУНП України в Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури в оперативному супроводі співробітників відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми, спільно з працівниками Держприкордонслужби та СБУ ліквідували міжнародний канал торгівлі людьми.

Протягом тривалого часу оперативні співробітники документували злочинну діяльність 30-річної мешканки Миколаївської області, яка організувала вивезення жінок, громадянок України, до країн Європи, зокрема Чехії та Німеччини, з подальшим втягненням їх у сферу незаконного надання інтимних послуг, отримуючи за це чималі кошти від іноземного покупця «живого товару».

Спочатку зловмисниця сама займалась проституцією у Чехії, а потім і «доросла» до торговки людьми. Повернувшись на Миколаївщину, жінка почала займатись пошуками собі подібних серед представниць найдавнішої професії, безробітних, малозабезпечених та таких, що перебували в уразливому стані.

Для роботи за кордоном проводився конкурсний відбір. Потрапити на міжнародний ринок живого товару могли дівчата не старші за 28 років із привабливою зовнішністю та бажанням працювати від заходу до світанку. Відверті портфоліо кандидаток оцінювали іноземні роботодавці. Пройшовши фейс-контроль, українки відправлялись за кордон, сповнені упевненості про великий заробіток.

Усі витрати на термінове оформлення документів та сам відпочинок брали на себе іноземці, так звана приймаюча сторона, які чекали на прибуття товару.

По прибуттю на дівчат чекало не аби яке розчарування: клієнтів більше п’яти в день, погані умови та не такий прибуток, як було обіцяно. Хоча вони й мали змогу отримати кошти за свої послуги, проте значна частина грошей діставалась роботодавцям.

А 3 травня запланована подорож до Чехії двох дівчат з Миколаєва, 23-х та 28-ми років, так і не відбулась. В аеропорту «Бориспіль» перед вильотом їх зупинили правоохоронці. Одразу після внесення штампу про перетин кордону у зеленій зоні оперативники та прикордонники не допустили посадки громадянок України до літака та забрали їх додому.

Організаторка злочинних турів була затримана правоохоронцями у порядку ст. 208 КПК України за місцем мешкання у Новоодеському районі Миколаївщини. Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили у затриманої комп’ютерну техніку, мобільні телефони, електроні квитки, записи чорної бухгалтерії, знайшли листування з громадянами інших держав і з потерпілими та інші речові докази.

Затриманій вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини» та найближчим часом обиратиметься міра запобіжного заходу. Санкція інкримінованої статті передбачає до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області