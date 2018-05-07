На Харківщині знайдено тіло зниклого безвісти підлітка. ФОТО
На Харківщині знайдено тіло зниклого безвісти підлітка. ФОТО
Ще 29 січня 14-річний мешканець смт. Краснокутськ пішов з будинку сімейного типу та не повернувся.
На розшук дитини був орієнтований особовий склад поліції Харківщини, і лише днями працівники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області спільно з оперуповноваженими Краснокутського відділу поліції та військовослужбовцями Національної гвардії України провели пошукову операцію щодо встановлення місцезнаходження зниклого.
Тіло підлітка знайшли на луговій ділянці в очереті поблизу об’їзної дороги, яка знаходиться неподалік від смт. Краснокутськ. Видимих слідів насильницької смерті на тілі померлого експерти не виявили.
Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Зараз поліцейські встановлюють обставини смерті неповнолітнього.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області