На Харківщині знайдено тіло зниклого безвісти підлітка. ФОТО

На Харківщині знайдено тіло зниклого безвісти підлітка. ФОТО

07:00 07.05.2018
  • На Харківщині знайдено тіло зниклого безвісти підлітка. ФОТО
  • На Харківщині знайдено тіло зниклого безвісти підлітка. ФОТО

Ще 29 січня 14-річний мешканець смт. Краснокутськ пішов з будинку сімейного типу та не повернувся.

На розшук дитини був орієнтований особовий склад поліції Харківщини, і лише днями працівники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області спільно з оперуповноваженими Краснокутського відділу поліції та військовослужбовцями Національної гвардії України провели пошукову операцію щодо встановлення місцезнаходження зниклого.

Тіло підлітка знайшли на луговій ділянці в очереті поблизу об’їзної дороги, яка знаходиться неподалік від смт. Краснокутськ. Видимих слідів насильницької смерті на тілі померлого експерти не виявили.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Зараз поліцейські встановлюють обставини смерті неповнолітнього.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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