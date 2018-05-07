У Чернігові молодик пішов за горілкою без грошей, але з гранатою. ФОТО

У Чернігові поліція затримала у супермаркеті парубка, який намагався викрасти пляшку горілки.

Молодик неабияк підготувався до "справи" - взяв із собою гранату.

До поліції надійшло повідомлення про затримання в одному з чернігівських супермаркетів дрібного злодюжки, який намагався винести неоплачений товар - пляшку горілки. Раніше судимий чолов'яга для солідності прихопив із собою барсетку, яка викликала інтерес у поліції. І не дарма - всередині лежала граната.

Після виявлення такого "сюрпризу" на місце події, окрім слідчо-оперативної групи, прибули й вибухотехніки. Фахівці підтвердили, що зловмисник є власником бойової гранати Ф-1 із запалом.

Граната вилучена та направлена на експертизу до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області