В Умані п’яний молодик стріляв з рушниці та вимахував гранатою. ФОТО

В Умані п’яний молодик стріляв з рушниці та вимахував гранатою. ФОТО

08:20 07.05.2018
  • В Умані п’яний молодик стріляв з рушниці та вимахував гранатою. ФОТО
  • В Умані п’яний молодик стріляв з рушниці та вимахував гранатою. ФОТО
  • В Умані п’яний молодик стріляв з рушниці та вимахував гранатою. ФОТО
  • В Умані п’яний молодик стріляв з рушниці та вимахував гранатою. ФОТО
  • В Умані п’яний молодик стріляв з рушниці та вимахував гранатою. ФОТО

Вилучені речові докази будуть направлені на експертне дослідження. Відкрито кримінальне провадження.

В нічний час до чергової служби Уманського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на території одного з домоволодінь чути звук, схожий на постріл. Поліцейські, які прибули на вказане місце виявили 26-річного молодика, який перебував у нетверезому стані. Поряд з чоловіком, на землі, лежала мисливська рушниця ТОЗ-34 та 68 набоїв до неї, а також граната РГ-42 з запалом. Речові докази вилучено та будуть направлені на експертне дослідження.

Слідчим відділом Уманського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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