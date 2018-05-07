На Закарпатті "Мерседес" виштовхнув "ВАЗ" у кювет, є тяжко поранені. ФОТО

Співробітники Хустського відділу поліції встановлюють обставини ДТП, де "Mercedes-Benz" зачепив "ВАЗ 2103", після чого останній злетів в кювет. Пасажирку "ВАЗ" госпіталізовано.

На лінію "102" надійшло повідомлення від медиків, що до них на лікування поступив пацієнт після ДТП. Співробітники Хустського відділу поліції виїхали на місце пригоди та встановили, що автомобіль "ВАЗ 2103", який рухався між селами Золотарьово та Данилово, вдарив транспортний засіб. 34-річний водій розповів, що відчув удар ззаду, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет.

Правоохоронці встановили, що 26-річний житель села Драгово керував "Mercedes-Benz", не впорався з керуванням та зачепав "ВАЗ 2103".

Внаслідок ДТП пасажирка "ВАЗ 2103" отримала травму голови і у важкому стані знаходиться в реанімації. Водіїв освідчено, вони тверезі.

Поліція за даним фактом відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ. Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області