У Харкові під час нічної ДТП постраждала жінка. ФОТО

Аварія сталася на вулиці Полтавський шлях 7 травня близько 02:30.

Встановлено, що в результаті зіткнення автомобілів «Nissan Leaf» і «Volkswagen» за медичної допомогою до медиків звернулася 27-річна пасажирка «Volkswagen».

За попередньою інформацією, постраждала отримала легкі тілесні ушкодження – забій ноги. Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Обставини події встановлюються.

Протягом вихідних днів працівниками патрульної поліції Харківської області винесено 743 постанови за порушення Правил дорожнього руху.

За керування у нетверезому вигляді складено 14 адміністративних протоколів за ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

