У Полтаві чоловік виявив розтяжку з гранатою на капоті власного автомобіля. ФОТО

У Полтаві чоловік виявив розтяжку з гранатою на капоті власного автомобіля. ФОТО

12:20 07.05.2018
  • У Полтаві чоловік виявив розтяжку з гранатою на капоті власного автомобіля. ФОТО
  • У Полтаві чоловік виявив розтяжку з гранатою на капоті власного автомобіля. ФОТО
  • У Полтаві чоловік виявив розтяжку з гранатою на капоті власного автомобіля. ФОТО

Подія сталася сьогодні, 07.05. близько 04-ї ранку, по вулиці Мазепи.

52-річний полтавець повідомив до поліції, що на його автомобілі «ВАЗ» , який був припаркований у дворі багатоповерхівки, він виявив предмет схожий на гранату.  На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група Полтавського відділу поліції та фахівці-вибухотехніки.

Правоохоронці на передньому капоті авто виявили предмет, схожий на гранату Ф1 та запал до неї, які було прикріплено за допомогою риболовецької ліски  до склоочисників.

Знайдені речі вилучено і скеровано на дослідження.

Поліція наразі з’ясовує обставини події. 

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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