На Сумщині молодик на мопеді збив одразу двох пішоходів. ФОТО

Подія сталась вночі в одному з сіл району, де 22-річний місцевий житель, рухаючись на мопеді «Viper», здійснив наїзд на двох односельців.

Потерпілих доправили до районної лікарні, а за даним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження, в рамках якого й з’ясовують всі обставини цієї події.

За попередніми даними, 22-річний водій мопеда, не впорався з керуванням транспортного засобу та допустив наїзд на двох пішоходів – 32-річного чоловіка та 20-річну дівчину, які рухались по краю проїжджої частини.

В результаті даної події, обидва потерпілі отримали травми голови та переломи кісток тіла, і були госпіталізовані до хірургічного відділення Конотопської центральної районної лікарні. У водія мопеда вже відібрані зразки крові на вміст алкоголю, а транспортний засіб поміщено на штраф майданчик Конотопського відділу поліції.

"За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілому, - повідомив Богдан Войцеховський, начальника Конотопського відділу поліції. - Слідчими призначено ряд експертиз, за висновками яких буде остаточно встановлено причини автопригоди".

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області