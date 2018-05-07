У Харкові поліцейські швидко затримали вуличного грабіжника. ФОТО
У Харкові поліцейські швидко затримали вуличного грабіжника. ФОТО
На зупинці громадського транспорту 38-річний зловмисник зірвав з шиї харків’янки золотий ланцюжок.
Із відповідною заявою до чергової частини Слобідського відділу поліції звернулась 46-річна жінка.
У скоєнні злочину працівники поліції викрили 38- річного мешканця Харкова. Чоловік раніше був судимий за майнові злочини. Він не став заперечувати своєї провини та зізнався у злочині.
Речові докази - ланцюжок з ладонкою - вилучені.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області