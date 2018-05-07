У Черкасах вулична бійка закінчилась смертельним ударом ножа. ФОТО

У Черкасах вулична бійка закінчилась смертельним ударом ножа. ФОТО

16:00 07.05.2018
  • У Черкасах вулична бійка закінчилась смертельним ударом ножа
  • У Черкасах вулична бійка закінчилась смертельним ударом ножа

Уранці на спецлінію 102 звернулись черкащани та повідомили про бійку поруч будинку по вулиці Героїв Дніпра, 69.

Між двома чоловіками виник конфлікт в ході якого, один із них дістав ножа та наніс поранення іншому в область живота.

Потерпілого госпіталізували до 3-ї міської лікарні де той, помер від отриманих поранень.

42-річного нападника патрульні поліцейські затримали на місці вчинення правопорушення та доставили до міськвідділу, де зараз справою займаються слідчі.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Черкаської області

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