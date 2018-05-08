Жертва ДТП у Коломиї, що на Прикарпатті, померла у лікарні. ФОТО

Жертва ДТП у Коломиї, що на Прикарпатті, померла у лікарні. ФОТО

22:00 08.05.2018
  • Жертва ДТП у Коломиї, що на Прикарпатті, померла у лікарні. ФОТО
  • Жертва ДТП у Коломиї, що на Прикарпатті, померла у лікарні. ФОТО
  • Жертва ДТП у Коломиї, що на Прикарпатті, померла у лікарні. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода  з летальним наслідком сталась близько 21 год, на об’їзній дорозі в місті Коломия.

Як попередньо встановлено правоохоронцями, 51-річний мешканець одного із сіл Коломийського району, керуючи автомобілем марки «БМВ 316», рухаючись об’їзною дорогою в м. Коломия,  не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням,  з'їхав у кювет, де перекинувся.

Внаслідок  ДТП водій автомобіля  отримав тілесні ушкодження у вигляді: ЗЧМТ, СГМ, перелому правої руки, забою грудної клітки, скальпованої рани голови  та був госпіталізований у реанімаційне відділення Коломийської ЦРЛ. Внаслідок тілесних ушкоджень сьогодні вранці чоловік помер.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

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