ДТП на Миколаївщині: один чоловік загинув та шестеро травмовані. ФОТО

Сьогодні, 8️ травня, близько 3:45 на 72 км автодороги М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» у Березанському районі сталась дорожньо-транспортна пригода за участі хетчбеку JAC S2 та легковика Hyundai Elantra.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів 37-річний водій Hyundai Elantra від отриманих тілесних ушкоджень помер у медичному закладі. Водій та п’ятеро пасажирів вказаних автомобілів віком від 17 до 50 років, серед яких двоє — громадяни іншої держави, з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до Березанської ЦРЛ.

За вказаним фактом проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області