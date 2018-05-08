У Дніпрі зник безвісти маленький хлопчик, який страждає на аутизм. ФОТО

У Дніпрі зник безвісти маленький хлопчик, який страждає на аутизм. ФОТО

12:40 08.05.2018

07 травня близько 15:00 10-річний Мирослав пішов з дачної ділянки, розташованої на території дачного товариства «Дружба» у м. Дніпро по вул. Прохорова, і до цього моменту його місцезнаходження невідоме.

З повідомленням про зникнення сина до поліції звернулася його мати. Вона розповіла, що хлопчик хворіє на аутизм, не розмовляє.

Його прикмети:   на вигляд 10-12 років, зріст 150 см, пострижений коротко, темно-русяве волосся, на лобі праворуч та позаду на потилиці шрами, міцної статури, очі блакитні.

Був одягнутий в зелену футболку та блакитні шорти, тапочки.

Якщо вам що-небудь відомо про місцезнаходження Кущого Мирослава Євгеновича, 07.04.2008 року народження, будь-ласка зателефонуйте за номерами (056) 756 57 42, 050 200 09 78, 067 433 69 69 або 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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