На Прикарпатті легковик влетів у підводу: кінь загинув, люди поранені. ФОТО

Дорожньо-транспорта пригода трапилася у ніч з 7 на 8 травня на ділянці автодороги між м. Галичем та селом Поплавники.

Як попередньо встановлено правоохоронцями, 33-річний житель м. Києва, керуючи автомобілем марки «Mitsubishi Lancer», рухаючись неосвітленою ділянкою автодороги державного значення «Мукачеве-Львів», допустив наїзд на гужовий транспортний засіб під керуванням 67-річного мешканця м. Галича.

На гужовій підводі не було освітлювальних приладів тож при світлі зустрічного транспорту водій допустив наїзд на фіру, яка рухалася в попутньому напрямку.



В результаті ДТП кінь загинув на місці події, водій гужового транспорту отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому лівої гомілкової кістки середньої третини. А 41-річний пасажир автомобіля отримав тілесні ушкодження у вигляді забою і садна лівого колінного суглобу.



За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.286 (Порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.

Водій автомобіля - тверезий, водій гужового транспорту перебував в

стані алкогольного сп'яніння.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області