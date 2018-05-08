На Рівненщині двоє людей трагічно загинули під час жахливої ДТП. ФОТО

Повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» до поліції надійшло близько 18 години.

Поліцейські на місці події встановили, що водій автомобіля на іноземній реєстрації «Opel Vectra», рухаючись вулицею Коперника районного центру, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням і врізався у придорожню огорожу, внаслідок чого легковик перекинувся.

У салоні іномарки перебувало двоє осіб: 27-річний житель села Копитків та 36-річний здолбунівчанин, які унаслідок ДТП загинули на місці. Усі обставини ДТП, зокрема, хто був за кермом, з’ясовують поліцейські.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель людей, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області