На Рівненщині сімейний дебошир погрожував дружині гранатою. ФОТО

Про сімейну сварку до поліції повідомила 44-річна рівнянка сьогодні, шостого травня, близько о пів на дев’яту ранку.

Жінка зазначила, що чоловік тримає в руках предмет, зовні схожий на гранату.

На місце події негайно прибув екіпаж патрульної поліції. У квартирі на вулиці Млинівська обласного центру інспектори виявили гранату. 40-річний дебошир з помешкання втік. Його патрульні розшукали на вулиці поблизу будинку. На місце події викликали слідчо-оперативну групу та працівників вибухотехнічного відділу ГУНП в Рівненській області.

Крім того, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій негайно евакуювали мешканців багатоповерхівки.

За результатами огляду спеціалісти-вибухотехніки встановили, що чоловік погрожував жінці гранатою Ф-1. Також під час огляду помешкання поліцейські виявили на балконі ще дві гранати: РГН та РГД-5. Усі три боєприпаси були споряджені. Вибухотехніки розрядили гранати та привели їх у безпечний стан.

Правоохоронці також у квартирі вилучили ножі, полум’ягасник та патрон.

Усе вилучене слідчі скеровуватимуть на експертизу у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та встановлюватимуть походження боєприпасів. Процесуальне керівництво у досудовому розслідування здійснює військова прокуратура Рівненського гарнізону Західного регіону України.

Поліцейські з’ясували, що 40-річний рівнянин перебував у зоні АТО, і нині продовжує нести військову службу. Відповідно до медичного освідування чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння – алкотестер показав 1,38 проміле.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області